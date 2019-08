Jennifer Aniston dankt haar carrière aan Friends, maar werd bijna uit de serie geschrapt

Generation Friends komt er naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de reeks. In het boek worden heel wat weetjes en geheimen over de iconische serie uit de doeken gedaan. Sommige dingen zijn bij de echte fans al bekend, zoals het oorspronkelijke idee om de reeks niet rond Ross en Rachel, maar rond Monica en Joey te laten draaien. Dat koppel haalde de reeks uiteindelijk nooit, want Monica trouwde tenslotte met Chandler.

Een andere onthulling doet veel fans wel verbaasd staan: Jennifer Aniston werd bijna uit de reeks geschreven. De actrice speelde naast Friends ook in de (in Nederland onbekende) reeks Muddling Through. Jennifer had een contract getekend bij CBS, de zender die dat laatste programma uitzond, waarin stond dat ze verplicht was om een vervolg op de reeks te maken als er een tweede seizoen zou worden gedraaid.



Als dat programma dus een succes zou worden, zou Jennifer noodgedwongen moeten stoppen met Friends. NBC, de zender die de hitserie uitzond, was er niet gerust op en programmeerde op de tijd dat Muddling Through te zien was bij CBS telkens de grootste blockbusters op het eigen net om kijkers van CBS af te snoepen. Het plan werkte. De reeks werd afgevoerd door een gebrek aan kijkers en Jennifer kon ‘gewoon’ voor Friends blijven werken, wat ze uiteindelijk tien jaar lang deed. Na tien seizoenen stopte de succesvolle reeks.