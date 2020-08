Jennie Lena trapt intieme clubtour af in Eindhoven

Live, Raw and Intimate luidt de titel van Jennie Lena’s gloednieuwe album. Een EP waar de zangeres eindelijk kan laten zien ‘wie ze echt is’. Hoewel de 42-jarige singer-songwriter al in het voorjaar stond te trappelen om op te treden, gooide het coronavirus roet in het eten. Nu het weer is toegestaan om shows te doen, grijpt Jennie Lena die kans met beide handen aan.



De zangeres zal niet voor duizenden mensen optreden, maar houdt haar clubtour intiem. Zo is niet de volledige band aanwezig - een extra maatregel in verband met het coronavirus -, maar treedt ze alleen op met haar gitarist en toetsenist.



De clubtour gaat 5 september van start in Eindhoven. Jennie Lena doet onder meer Goes, Dordrecht, Breda, Hilversum en Zaandam aan. Begin volgend jaar volgt het tweede deel van de clubtour. Tickets zijn verkrijgbaar op de website van de zangeres.