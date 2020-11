Jelka en Henry verwelkomen dochter Bonnie

De kersverse ouders delen op Instagram het bijzondere geboortekaartje van Bonnie Wilma van Loon, een geborduurd geheel. ,,Vorige week is onze dochter geboren. Ze heet Bonnie. Het is een wonder, zo ongelooflijk leuk en fantastisch op elke mogelijke manier. Zo trots op mijn lief Jelka. Wij zitten lekker in onze ‘babylockdownbubbel’. En daar blijven we graag nog een tijdje”, zegt Van Loon.



Van Houten schrijft op haar Instagram: ,,Ze is fantastisch, nu gaan we even bijkomen van deze achtbaan. Ik deel nooit foto’s van mijn kinderen en dat houd ik graag zo! Maar ik kan je zeggen: ze is bijzonder fantastisch en geweldig.”



In haar Stories - foto's en filmpjes die na 24 uur weer verdwijnen - deelt ze een kunstwerk van een pas bevallen vrouw, als hart onder de riem voor andere nieuwe moeders. ,,Voor alle barende moeders die soms denken dat ze de enige zijn waar het niet rooskleurig gaat, omdat Insta soms volstaat met wonderbaarlijke ‘floepbevallingen’ hier een uplifting kunstwerk. Je bent niet alleen en je kan dit.” Daarna deelt ze een ‘eerlijke foto’ van hoe ze uitgeteld op bed ligt na de bevalling van Bonnie.