Jelka en Henry in Tropenjaren: ‘Een speeltuin van herkenbaarheid en humor’

China laat dialoog over homoseksue­le relatie Dumbledore uit film knippen

Chinezen die in de bioscoop de film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore willen kijken, krijgen een gecensureerde versie te zien. Warner Bros heeft enkele dialogen die verwijzen naar een homoseksuele relatie tussen hoofdpersonages Albus Dumbledore (Jude Law) en Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) uit de film geknipt.

13 april