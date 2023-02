Jeangu Macrooy vaart met Surinaamse boot mee bij Canal Parade

Actrice Marijke Merckens overleden op 83-jarige leeftijd

Actrice Marijke Merckens is overleden, meldt haar familie woensdag. Merckens werd in de eerste helft van de jaren zestig op slag een bekendheid, als sidekick van Wim Sonneveld, een van de grootste cabaretiers en zangers van de afgelopen eeuw. Ze was zijn vleugeladjudante tijdens de eerste van zijn drie legendarische onemanshows, nadat hij haar had ontdekt toen ze werkte als scriptgirl voor de Vara.