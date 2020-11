Jeangu Macrooy behoudt 23e startplek in songfestivalfinale

Alle 41 landen doen volgend jaar ‘weer’ mee met het Eurovisie Songfesti­val

26 oktober Hoe en in welke vorm het Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei plaatsvindt, is nog de grote vraag. Maar dat 41 landen deelnemen aan het muzikale spektakel, is een zekerheid. Het zijn dezelfde landen die dit jaar meegedaan zouden hebben.