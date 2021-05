Jeangu eert zijn roots: ‘Surinaamse’ songfestivaloutfit

Songfestivalzanger Jeangu Macrooy, die vandaag voor het eerst zijn Songfestivalact Birth Of A New Age in Ahoy repeteert, staat tijdens de finale in een pak met ‘Surinaams’ tintje op het podium. Het gaat dan niet om een traditioneel Surinaams kostuum maar om een maar om een ontwerp in het felle Caribische blauw van van ontwerper Sylvy ten Broeke en stylist

Dat duo maakt voor de zanger een outfit geïnspireerd op de Indianen, de eerste bewoners van Suriname. De begeleiders van Jeangu dragen kleding die weer ontleend is aan andere volkeren uit de vroegere Nederlandse kolonie. Zo draagt Jeangu's tweelingbroer/zanger Xillan een outfit geïnspireerd door de Chinese cultuur, draagt Milaisa (artiestennaam A Milli) een Creools kostuum en draagt danser/choreograaf Gil Gomes Leal (artiestennaam Gil The Grid) een outfit die verwijst naar de Marrons, de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen.

De felle Caribische kleuren vormen, zo laat het team van Jeangu vandaag weten, ook de basis voor de kleuren van de hele act. Hoe die er precies uitziet, zal vanmiddag blijken. Dan krijgt Nederland tijdens de eerste repetitie in Ahoy een glimp van het optreden. De ‘staging’ van Jeangu is van groot belang, want hij staat op dit moment nog laag in de klassementen van de wedkantoren. Wordt de act goed ontvangen, zou hij zomaar flink in de lijsten kunnen stijgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de Common Linnets, in 2014. Die behaalde toen een onverwachte tweede plek.

Dat het team van Jeangu voor de jonge designer Silvy ten Broeke heeft gekozen, is eigenlijk best logisch. Ten Broeke studeerde namelijk, net als Jeangu, aan de ArtEZ University of the Arts in Arnhem. De opdracht kan voor Ten Broeke een belangrijke doorbraak betekenen: ze studeerde pas vorig jaar af aan Artez en liep stage bij Christian Wijnants, de inmiddels beroemde Belgische ontwerper met een voorliefde voor ambachtelijke technieken en bijzondere prints. Ten Broeke's ontwerpen vallen op door een grappige mix tussen kinky vrouwelijke elementen (strakke corsetten, veters, leer) en streetwear (afgeknipte hoodies en broeken).

Vergeleken met Jeangu's eerste onthulling van het nummer Birth Of A New Age, in De Vooravond, oogt de kledingkeuze best veilig. Tijdens dat eerste optreden droeg hij een wit-grijze outfit die de tongen vast meer los had gemaakt: een ‘broekpak’ met allerlei losse flappen van het Amsterdamse ontwerpcollectief Reconstruct Collective. Voor dit optreden werkte Jeangu ook samen met stylist Brandon.