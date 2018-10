Jean-Paul Heck over Aznavour: 'Het leek wel of ik tegenover een man van 50 zat'

Triest, maar niet heel erg verrassend, noemt Heck het overlijden van Aznavour. Om daar meteen aan toe te voegen: ,,Maar hij heeft een prachtig leven gehad, zo vol levensvreugde.'' Heck sprak Aznavour in zijn landhuis in de Provence. En waar de Nederlander dacht dat hij na een uur wel zachtjes richting deur gedirigeerd zou worden door Aznavours persoonlijk assistent Mo, vertrok hij uiteindelijk pas 's middags rond 16.00 uur. ,,Hij stond erop om me zijn olijfgaard te laten zien. We zijn met een golfkarretje drie kwartier lang over zijn landgoed gereden.''



Zijn levendigheid was voor Heck het meest opvallende aan de in Parijs geboren zanger van Armeense afkomst. ,,Hij was 91 jaar, maar het leek wel of ik tegenover een man van 50 zat. De man had nog zóveel plannen, zat zó vol levensvreugde.''



,,Ik was niet eens zo'n groot fan van hem'', aldus Heck. ,,Maar ik ben me in hem gaan verdiepen, en naar zijn werk gaan luisteren. Dan kom je er pas achter wat voor carrière hij heeft gehad. Hij was de grootste Europese tekstschrijver die we gehad hebben. Vergelijkbaar met Dylan. Zelfs de laatste jaren heeft hij nog een aantal prima albums gemaakt.''