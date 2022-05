Je zou het niet zeggen gezien haar frêle schouders, maar Stien is echt een stevige tante

Laat ik de Italianen niet al te hard afkraken, want ik houd enorm van dat land en de mensen. Maar wat tv maken betreft, kunnen ze duidelijk nog een puntje zuigen aan Nederland. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vanuit Turijn voelde dinsdag als een reis terug in de tijd. Presentatie, regie, pauze-acts: ik kreeg de indruk naar de editie uit 1995 te kijken in plaats van die uit 2022. De roze oogschaduw van Laura Pausini hielp ook al niet mee en dan kreeg ik ook nog eens sterk de indruk dat Mika voor het eerst van zijn leven een autocue moest lezen.



Ik was bovendien in de veronderstelling dat we de zogenaamd grappige maar o zo houterige toneelstukjes tussen presentatoren voorgoed hadden afgeschaft vorig jaar in Rotterdam én hadden laten zien hoe het anders en moderner kon. Maar nee, de vrolijke Nikkie Eurovision Tutorials hadden weer plaats gemaakt voor een obligate ‘weet u nog?’-montage met een hoog Polygoonjournaal-gehalte.



Maar dat alles heeft ook zo z’n voordeel. Als chauvinistische Hollandse én Rotterdamse was ik met terugwerkende kracht nóg trotser op de show met z’n vele technische hoogstandjes van vorig jaar. En toen moest Stien, of S10, haar eerste oehoe en aahaa nog zingen. Op dat moment werd ik pas echt een emotionele dweil.