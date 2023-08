Je zal maar Pieter Omtzigt zijn en je nek uitsteken omdat je het land wilt verbeteren

update Zowel Thijs Römer als OM in hoger beroep in zaak rond seksueel misbruik

Acteur Thijs Römer (45) gaat in hoger beroep in de zaak rond seksueel misbruik die tegen hem is aangespannen. Dat bevestigt de rechtbank in Assen aan deze site. Ook het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan in de onlinezedenzaak tegen acteur Thijs Römer.