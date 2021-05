Je schaamt je dood als je naar ‘Molukkers in Nederland’ kijkt

In de recente heisa over het verdwijnen van Andere Tijden zat me toch iets dwars. Leuk dat al die BN’ers en andere mensen zich ineens opwierpen als de grootste fans van het geschiedenisprogramma, maar op de vraag wanneer het wordt uitgezonden en wie het tegenwoordig presenteert (fout, niet Hans Goedkoop) moesten de meesten het antwoord schuldig blijven.