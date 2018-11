JayJay Boske: Opgeven in Robinson? Dat kun je gewoon niet maken

Ook winnares boerin Bertie (44) denkt dat de lichting van dit jaar het spel ‘flink onderschat’ heeft. Zij spreekt van een domino-effect. ,,Als de een na de ander opgeeft, wordt de lat laag gelegd om zelf ook te vertrekken. De eerste week dat ik er zat, dacht ik ook: Ik ben nu hier, maar thuis ben ik zoveel nuttiger. Dat moet je kunnen loslaten. Je moet op karakter volhouden en stug doorgaan.’’



Boske beaamt dat en vindt dat de afvallers de kans hebben laten liggen zich fysiek en mentaal te ontwikkelen. ,,Ik wil niet hypocriet zijn, want ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb er 50, misschien wel 100 keer over nagedacht om te stoppen. Maar Robinson is gemaakt om het slechtste in je naar boven te halen. Je moet kunnen leven met de demonen, als je die nog niet hebt gezien, dan is dat niet tof. Maar daardoor weet je beter wat je kunt hebben.’’