Jay Z met dood bedreigd vanwege documentaire over doodgeschoten zwarte tiener

Minder kijkers voor start Serious Request

8:20 De aftrap van de 3FM-actie Serious Request heeft gisteravond minder kijkers getrokken dan vorig jaar. Het moment waarop Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, de drie dj's opsloot in het Glazen Huis in Apeldoorn wist 452.000 mensen te boeien, net zoveel als in 2015. Vorig jaar trok de officiële start op NPO 3 zo'n 494.000 kijkers.