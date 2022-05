Jason Momoa biedt excuses aan na foto's in Sixtijnse Kapel

Als Oekraïne Songfesti­val niet kan organise­ren, komt Nederland snel in beeld

Kan Oekraïne wel of niet het Eurovisie Songfestival organiseren? Dat is de grote vraag die overblijft nu Kalush Orchestra zaterdag zoals verwacht de overwinning opeiste in Turijn. Nederland komt snel in beeld mocht het niet lukken in het winnende land.

1:57