Jason Derulo breekt vlak voor Super Bowl-optreden zijn voet

Door het ongeluk verrekte de zanger ook een gewrichtsband. Als gevolg van zijn kwetsuur zal Derulo de komende tijd met krukken moeten lopen. Maar dat zal hem er niet van weerhouden om door te gaan met zijn grote Super Bowl-optreden. Volgens entertainmentwebsite TMZ is hij vastbesloten om toch op te treden, zelfs met krukken. Om zijn herstel te versnellen kreeg hij stamcellen ingespoten en zet hij volledig in op fysiotherapie.

De Amerikaanse zanger is één van de hoofdacts van de ‘NFL TikTok Tailgate’. ‘Tailgate’ zijn de feestjes die Amerikaanse sportfans houden vlak voordat een wedstrijd begint. De American Footballcompetitie NFL heeft daar dit jaar een officieel evenement van gemaakt, in samenwerking met TikTok. Ook de rockband The Black Keys zal optreden. Rihanna zal op haar beurt de prestigieuze Half Time Show op de Super Bowl voor haar rekening nemen. Het zal het eerste optreden voor de zangeres zijn in meer dan vijf jaar tijd.