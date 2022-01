Jarige Roxeanne trekt gekke bekken en Miljuschka zet serieuze blik op

UPDATE/VIDEO Bijval voor Humberto na beschuldi­ging over sturen ongepaste appjes, presenta­tor ontkent stellig: ‘Pure smaad!’

Na de ontwikkelingen rond The voice of Holland dropte Albert Verlinde gisteravond een nieuw bommetje. In het SBS 6-programma Shownieuws beschuldigde de showbizzkenner zijn (voormalig) collega Humberto Tan van onbetamelijk gedrag. Hij roept RTL tevens op een breder onderzoek te doen. Tan ontkent stellig en spreekt van ‘pure smaad’. Veel BN’ers steunen Tan.

17 januari