Jared Leto drijft met ‘methodacting’ zijn collega's tot waanzin: toegewijd of pretentieus?

Extreem afvallen voor een rol (Christian Bale voor The Machinist), een half jaar lang alleen zelf in de natuur gevangen wild eten (Daniel Day Lewis voor The Last of the Mohicans), wekenlang nauwelijks slapen (Robert De Niro voor Taxi Driver). Alles voor een geloofwaardige acteerprestatie. In de filmwereld is de zin en onzin van method acting (een lastig naar het Nederlands te vertalen begrip) al decennia onderwerp van debat.