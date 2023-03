Japanse schrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oë (88) overleden

met video Loreen keert als topfavo­riet terug op songfesti­val, maar kan mogelijk act niet doen in Liverpool

Loreen is in mei de Zweedse afgevaardigde voor het Eurovisie Songfestival in Liverpool. De zangeres werd zaterdagavond met overmacht verkozen tot winnaar van het Zweedse nationale songfestival. Toch is het nog maar de vraag of ze de act die ze deed op het Melodifestivalen ook in Liverpool kan uitvoeren.