Janke Dekker stopt als voorzitter van Mores na commotie rond echtgenoot Tom Egbers

In het afgelopen weekend verschenen artikel in de Volkskrant wordt haar man en sportpresentator Tom Egbers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. Dekker stelt dat het artikel ‘onjuistheden bevat die ze wil rechtzetten’. Egbers, die vijftien jaar geleden een buitenechtelijke relatie had met een stagiaire (later collega), zou haar volgens bronnen in het artikel na beëindiging van die affaire stelselmatig hebben gepest op de werkvloer. ‘Er was sprake van een affaire in een periode dat het niet goed ging met Tom. Dat was een wederkerige relatie waarbij ook de jonge vrouw initiatieven nam en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid berichten aan mijn man verstuurde’, zo zegt Janke Dekker in een verklaring die ze zondagmiddag verstuurde.

Volgens haar wordt de affaire nu onterecht als Metoo-kwestie beschreven. ‘’Nieuws’ dat nu in een context wordt geplaatst van een cultuur waarbij grensoverschrijdend gedrag eerder norm dan uitzondering zou zijn en daardoor zo uit context wordt geplaatst dat dit zonder meer beschadigend is voor mij, mijn man en mijn kinderen’. Ze beschrijft dat de ontstane commotie haar man en kinderen ‘zeer raakt, zowel mentaal als fysiek’. ‘Ik wil mij op dit moment hard maken voor mijn gezin en man. Ik vind het heel erg dat wij de wond die wij vijftien jaar geleden als gezin hebben weten te helen nu, door een publiekelijk volkomen onjuiste verslaglegging, opengereten zien’.

'Framing’

Ze verwijt de Volkskrant onvolledig wederhoor te hebben toegepast. Ook haar dochter schreef een brief naar de krant. Daarin stond informatie over de affaire en de vergaande gevolgen voor het gezin. ‘Alles wat in die brief stond is uit het artikel van de Volkskrant gehouden. Hiermee is wezenlijke informatie bewust uit het artikel gehouden. Het beantwoordde niet aan de framing die in het artikel is toegepast’. De redactie van de Volkskrant is om een reactie gevraagd. Die volgt mogelijk later vandaag.

Volledig scherm Tom Egbers © Brunopress

Egbers zal voorlopig niet te zien zijn als presentator van Studio Sport Eredivisie. In een mail die de presentator zaterdagavond verstuurde aan medewerkers van NOS Sport, spreekt Egbers van ‘pas op de plaats’ maken. Hij schrijft niet op de redactie te zullen verschijnen, vooral omdat zijn aanwezigheid de rust er kan verstoren. Het artikel over NOS Sport dat de Volkskrant afgelopen vrijdag publiceerde, noemt hij ‘een dieptreurig relaas over gebeurtenissen en sfeer op onze werkvloer’. Ook biedt hij aan in gesprek te gaan met collega’s die zich door zijn toedoen onveilig hebben gevoeld. Gert van ’t Hof vervangt hem zondag bij Studio Sport Eredivisie.

Bij Mores neemt mede-bestuurslid Amber de Vente de functie van Janke Dekker over. De stichting laat in een reactie weten Dekkers besluit te respecteren. ,,Janke Dekker is een schoolvoorbeeld van een integer bestuurder die een uitstekende reputatie geniet”, stelt De Vente in de verklaring. ,,Onder haar hoede heeft het meldpunt in de afgelopen jaren een enorme vlucht gemaakt.”

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: