Jandino laat Chantal Janzen niet binnen

Je raadt nooit wie dit is!

9:40 Na een reeks angstaanjagende hints op Instagram, heeft het van oorsprong Duitse supermodel Heidi Klum (44) gisteravond eindelijk haar Halloweenoutfit voor dit jaar onthuld. 'The Body', zoals Klum wordt genoemd, ging tijdens een griezelfeest in New York verkleed als de weerwolf waarin Michael Jackson destijds veranderde in de clip van de megahit Thriller.