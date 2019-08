Jandino blijft rusteloos: ‘Ik kan niet écht van succes genieten’

Altijd maar energiek en scherp, altijd ‘aan’ en werken aan duizend-en-één dingen tegelijk. Waar die drive vandaan komt, vragen mensen vaak aan Jandino Asporaat (38). Nou, daar hoeft de komiek, zanger en presentator niet lang over na te denken. Het komt uit zijn jeugd. Kort nadat hij op zijn 11e met zijn gezin vanuit Curaçao in Nederland aankomt, wordt zijn moeder ziek - zijn vader is al langer uit zicht - en belandt hij in een internaat. Een helse plek. ,,Je kunt geen zwakte tonen in een internaat. Het is een heel harde wereld.”

Het vormt hem. Hij begint al jong met werken om aan het gezin te kunnen bijdragen. Hij moest wel; zijn familie was arm. In zijn jonge jaren op Curaçao sliep op de grond en deed hij zijn behoefte in de bosjes, vertelt hij openhartig. ,,Ik heb het over echte armoede. Als je kon eten, was je rijk.” Dus die drive... hij wil niets verliezen. ,,Ik weet heel goed hoe het is om niets te hebben. Ik weet hoe het is om 'niks’ te verliezen. Ik had maar een beetje en zelfs dat ben ik kwijtgeraakt.”