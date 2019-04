Jan Versteegh geeft pasgeboren dochtertje zeldzame namen mee

,,Zoveel geluk en liefde. En zo trots op hoe mijn liefste gevochten heeft. Zeg hallo tegen Bella Didy Versteegh!”, meldt het 6 Inside -gezicht bij een foto waarop te zien is hoe hij gelukzalig kijkend zijn pasgeboren dochtertje tegen de borst drukt. De presentator en zijn echtgenote Dieuwertje hebben al een dochtertje: de in oktober 2017 geboren Lulu Keesje.

Veel Bella's zijn er in Nederland niet. De naam, die afkomstig is uit Italië en staat voor ‘beeldschoon en liefelijk’ werd vorig jaar aan 65 meisjes gegeven. Daarmee staat Bella op de 209ste plaats van de meest populaire meisjesnamen, blijkt uit het overzicht van de Sociale Verzekeringsbank. De tweede naam die Jan en Dieuwertje aan hun tweede spruit gaven, is nog zeldzamer. Didy komt helemaal niet in de statistieken voor. Wel is de betekenis bekend: het wordt vertaald als ‘vrouw, zorgzaam'.