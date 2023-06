Jan Smit reageert vertwijfeld op kritiek over ‘te veel tijd voor fans’: ‘Wanneer doe je het nou wél goed?’

Trots deelt Smit zondagavond op Facebook dat hij het weekend afgesloten had in Hasselt. ,,Het was lekker broeierig”, schrijft hij er nog bij. Maar in de reacties spot Smit vervolgens een paar opvallende opmerkingen. Ene Nancy schrijft: ‘Jammer dat je veel tijd nam om de briefjes van fans te lezen of voor foto's. Ze kunnen dit beter na het optreden doen. Wij komen voor je liedjes en de ambiance. Je had zeker twee of drie liedjes meer kunnen zingen.’



Ene Nico reageert instemmend op de pagina van de Volendamse zanger. ‘Dat vond ik ook het enige minpunt van een mooie avond.’ Smit zelf weet niet wat hij met de reacties aan moet. Hij deelt het op Instagram en schrijft erbij: ‘Wanneer doe je het nou wél goed?’



Smit kreeg afgelopen maand ook te maken met felle kritiek. Dat ging over zijn commentaar bij het Eurovisie Songfestival. Nadat hij lovend was over het optreden van Mia en Dion werd hij op social media veelvuldig aangevallen. Ook toen beet de 37-jarige entertainer van zich af: ‘Het leven is te kort voor al dat domme en negatieve gezeik’, reageerde hij.