Jan Smit maakt zijn hoofd leeg op de padelbaan

Knappe Boer Zoekt Vrouw-boe­rin Annemiek (25) overladen met liefdes­brie­ven

13:25 De 25-jarige melkveehoudster Annemiek is overrompeld door het aantal brieven dat ze heeft ontvangen, nadat ze een aantal maanden geleden in de populaire boerendatingshow Boer Zoekt Vrouw een liefdesoproep deed. Uit een geluidsfragment dat vandaag is vrijgegeven door de KRO-NCRV is op te maken dat Annemiek naar alle waarschijnlijkheid één van de vijf boeren is die wordt gevolgd in het elfde seizoen.