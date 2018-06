Jan Smeets: Gas terug op Pinkpop

interviewEen plotselinge, derde hartoperatie dwingt Pinkpop-vader Jan Smeets (73) iets rustiger aan te doen. Maar hij is er wel weer bij. ,,Wat moet ik anders? Thuis in bed gaan liggen?''

Het piept en kraakt aan de andere kant van de telefoonlijn. Pinkpop-directeur Jan Smeets meldt zich met nieuws over de kaartverkoop van zijn festival. Eind mei onderging hij met spoed een operatie aan zijn hart. Hij onderging de afgelopen jaren al twee ingrepen. De derde verliep goed, maar voor het herstel staat enkele weken.

En aan die recuperatie geeft Smeets (73) zich nu over. In zijn kantoor van Buro Pinkpop te Geleen welteverstaan. ,,Wat moet ik anders? Thuis in bed gaan liggen? Ik wil bezig blijven'', hijgt hij in de hoorn. ,,Ik heb hier elke dag een fysiotherapeut aan mijn bureau. Hij houdt me in de gaten. Ik voel me niet goed, maar het kon erger.''

Pearl Jam

En dus is Smeets er tijdens de 49ste editie van zijn eigen festival volgende week vrijdag, zaterdag en zondag gewoon bij. Maar wel in een andere rol, verzucht hij. Zijn traditionele ritme (vier dagen zonder slaap) past hij voor het eerst aan. ,,Als er calamiteiten ontstaan, ben ik beschikbaar. Ik blijf op de achtergrond.'' Met tegenzin, geeft hij toe. ,,Och, wat had ik een zin om die poorten zelf open te maken voor een nieuwe editie. Moet je nagaan, we hebben geen afzeggingen van bands. En ontzettend veel kaarten verkocht. Het wordt ge-wel-dig.''

Smeets meldt een verkocht aantal kaarten van 110.000. Daarvan zijn de 45.000 kaarten voor de volle driedaagse uitverkocht. Per festivaldag komen er zo'n 20.000 dagbezoekers bij. Hoewel weekendkaarten 25 euro duurder werden (nu 220 euro) verkocht Pinkpop al op de eerste dag in totaal 92.000 kaarten. Volgens Smeets te danken aan de affiche met daarop grote namen als Pearl Jam, Foo Fighters, Bruno Mars, Editors en Snow Patrol.

Dagdromen

De financieel gezonde editie geeft de directeur ruimte te dagdromen over de viering van de vijftigste Pinkpop-editie volgend jaar. Deze week werd bekend dat Smeets een vergunning aanvroeg voor een vierde festivaldag. Blazend uit hij zijn ongenoegen over het uitlekken daarvan. ,,Niets is nog zeker. Maar in een vergunningenland als het onze moeten dit soort zaken vroeg worden geregeld.'' De gemeente Landgraaf liet weten welwillend naar het verzoek te kijken. ,,Maar het belangrijkste is het programma'', zegt Smeets. ,,Zonder goede muziek heb ik niets aan een vierde dag.''

Is hij straks bij die vijftigste aflevering van zijn geesteskind weer als vanouds de begeesterde festivalvader die op zonnige dagen het liefste iedere bezoeker persoonlijk op het hart drukt zich goed in te smeren? ,,Ik mag het hopen, ja. Ik moet oppassen niet emotioneel te worden als ik denk aan al die mensen die nu al zo hard aan het werk zijn op het terrein. Ik hoor daar eigenlijk bij te zijn.''

Pinkpop: 15 t/m 17 juni, Landgraaf