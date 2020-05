Jan showt mislukte rode nagels en Kimberley heeft feestje voor volwassenen

boer zoekt vrouw Boer John vindt tóch de liefde bij Marlies: ‘Ik trok de stoute schoenen aan’

14:36 Het liefdesgeluk leek voor boer John in de webserie van Boer zoekt Vrouw niet te zijn weggelegd. Maar wat blijkt: de melkveehouder is inmiddels smoorverliefd en wel op een van de briefschrijfsters, Marlies. ‘Na de opname van de reünie is de bal wel gaan rollen, met z’n tweeën. Ik heb toen weer contact gezocht met Marlies’, vertelt hij op de website van het datingprogramma.