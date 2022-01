Jan Rot heeft de titel ‘Slimste mens’ niet nodig om de wijste van allemaal te zijn

update Half miljoen kijkers zien verliefd stel snel handelen in Down the road: ‘Ze hebben mijn hart gestolen’

De eerste aflevering van Down the road heeft gisteravond 509.000 kijkers getrokken op SBS 6. De reacties op de Nederlandse versie van de Vlaamse tv-hit die wordt gepresenteerd door Gordon waren overwegend positief. In het programma was te zien hoe twee deelnemers na een dag al de liefde bij elkaar vonden. ‘Ze hebben mijn hart al gestolen!’ luidde een van de reacties op sociale media.

12 januari