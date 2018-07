Jan plopt een flesje champagne en Roxeanne maakt babyboottocht

Nicolette Kluijver is net terug van de opnames van Expeditie Robinson en na de 'wasstraat' vanochtend bij de kapper, ging ze gelijk door naar haar manager om iets mysterieus voor te bereiden.

Mijn manager heeft me echt gemist! 😂#sheisthebest Nieuwe plannen... binnenkort groot nieuws! Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 20 Jul 2018 om 7:37 PDT

Ze is nog helemaal in de wolken, de kersverse mama Roxeanne Hazes. Vandaag mocht baby Fender, tien dagen oud, voor het eerst op stap met zijn ouders. In een babynestje onder een parasol op de boot, lekker varen.

Volledig scherm Roxeanne Hazes © Instagram

Volledig scherm Baby Fender maakt zijn eerste boottochtje © Instagram stories

James (9), het zoontje van Chantal Janzen, is vanaf vandaag circa anderhalve maand vrij en daar verheugt zijn moeder zich enorm op. ,,Zes weken aan hem snuffelen.''

Zodadelijk mogen we 6 weken lang aan ‘m snuffelen en met ‘m lachen. Dat kunnen wij namelijk heel goed met z’n allen. ❤️James #deliefste #bijnavakantie Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2018 om 1:01 PDT

Jan Versteegh heeft er wel zin in, zo balancerend op een nogal hoog gelegen zwembad. Het is weekend, ontkurk de champagne!

Plop een flesje. Geniet van het prachtige weekend!! 🍾🥂 Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 20 Jul 2018 om 7:31 PDT

NOS-verslaggeefster Marieke de Vries heeft een nieuwe Chinese stagiair, en dat zorgt voor hilariteit.

Nieuwslezeres Dionne Stax, die deze week bekendmaakte dat ze al een jaar stevige verkering heeft, werd op dag drie van de vierdaagse in Nijmegen over de finish getrokken door twee best opvallende dragqueens.

En dat was alweer dag 3 van de #4daagse! Wat is het toch een heerlijk feest. Met 3 blaren en spierpijn verschijn ik morgen aan de start, maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga voor goud! 🎖 Een foto die is geplaatst door null (@dionne_stax) op 19 Jul 2018 om 8:15 PDT

Terwijl de mussen door de aanhoudende hitte zo ongeveer van het dak vallen, trok Romy Monteiro een aaibare wintertrui aan.

Very happy girl in @kirobykim knit! 🌸 Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 20 Jul 2018 om 1:27 PDT

Presentatrice Pernille La Lau brengt de dag door met het in de buitenbeits zetten van de entree van haar stacaravan.

Beetje aanmoediging nodig! De palen staan al in de beits.. nu t dek nog😵😵Wordt t wat?? Een foto die is geplaatst door null (@pernillelalau) op 20 Jul 2018 om 2:04 PDT

Freddy Tratlehner, beter bekend als rapper Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig, heeft de stamppotstamper ontdekt om ook andere gerechten fijn te prakken. Freddy gaat overigens binnenkort, na dertien jaar verkering, trouwen met zijn vriendin, met wie hij al een zoontje heeft.

Troback naar gister. 1 smaak. 1 folk. 1 prak. FREE FRIĘSLÆND!!!!! Een foto die is geplaatst door null (@vjeze_fur) op 19 Jul 2018 om 7:25 PDT

De Friese polderprins en zanger Tim Douwsma heeft zijn haren laten knippen door de altijd vrolijke sterrenkapper en -visagist Mika van Leeuwen, die steeds vaker op de Nederlandse buis verschijnt.

Huizen inrichten, Knippen, 💇‍♂️ deze man kan alles! 😃Thanks @mikavanleeuwen 😘🙏🏻 #friends #bestekappervanallemaal #joejoe #altijdlachen Een foto die is geplaatst door null (@timdouwsma) op 20 Jul 2018 om 0:21 PDT

Model Lize Korpershoek, de vriendin van BNN'er Tim Hofman, liet zich tijdens een fotoshoot grotendeels bedekken met zand en besprenkelen met water uit een kinderachtig speelgoedgietertje.

Je maakt wat mee als model Een foto die is geplaatst door null (@lizekorpie) op 20 Jul 2018 om 1:17 PDT

Een oververmoeide André Hazes en zijn gezin genieten in de weken dat de zanger noodgedwongen vrij heeft genomen van het gezinsleven. Op onderstaande foto staan André, zijn vriendin Monique Westenberg, zoontje Dreetje en hun onafscheidelijke viervoeter: teefje Gioia. Het stel liet hun andere hond Dunya onlangs na 14,5 jaar inslapen.

Gezinnetje 🍀 Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 18 Jul 2018 om 8:14 PDT

Leontine Borsato (50) kwam vandaag op de proppen met een best onscherpe jeugdfoto waarop ze (een beetje) te zien is met pop Liebelientje.

Kleine Leontientje met pop Liebelientje ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@leontineborsato) op 19 Jul 2018 om 23:45 PDT

Maik de Boer is, nu hij weer terug is in zijn woonplaats Amsterdam, best trots op zijn in Barcelona verworven bruine kleurtje.

Presentator Klaas van Kruistum heeft de percolator ontdekt: een van oorsprong Italiaans koffiezetapparaatje dat op een fornuis moet worden verhit.

Koffie iemand? 😎✌🏼 Kan heel even duren hoor! #vakantie #cornwall Een foto die is geplaatst door null (@klaasvank) op 20 Jul 2018 om 1:14 PDT

GTST-acteur Ferry Doedens vond het hoog tijd worden voor een moeder-en-zoon-selfie.

Tot de maan. En terug. Ik hou van je mam. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ferrydoedens) op 20 Jul 2018 om 1:07 PDT

Politica Sylvana Simons heeft een nieuwe vorm van meditatie ontdekt: tekenen en schilderen op de iPad. Volgens Sylvana maakt ze dagelijks een tekening of zelfportret om een beetje tot rust te komen.

#dailydrawing #details #practice #meditation #selftaught Een foto die is geplaatst door null (@sylvanasimons) op 20 Jul 2018 om 0:51 PDT

Xenia Kasper, de manager van Yolanthe Sneijder, Do, Linda de Mol en Bridget Maasland, vloog in een riante business class-stoel naar een vriendin die ze haar 'New Yorkse dochter' noemt.

Onderweg naar @vickasper ! Zo zin om mijn ‘new yorkse ‘ dochter te zien ! Een foto die is geplaatst door null (@xeniakasper) op 19 Jul 2018 om 23:50 PDT

Yoga @houseofyogajavea it is. Fijne zondag iedereen. Een foto die is geplaatst door null (@xeniakasper) op 15 Jul 2018 om 0:24 PDT

Schattig! Xess Xava, het zoontje van Yolanthe en Wesley Sneijder, kon de verleiding niet weerstaan om een kleine krullenbol op het strand teder te kussen.

👼🏾👼🏼 Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 19 Jul 2018 om 23:38 PDT

OG3NE-nachtegaaltje Amy Vol neemt met pijn in het hart tijdelijk afscheid van haar schoothondje, dat een tijdje bij opa en oma gaat logeren. Waarschijnlijk gaat Amy op vakantie met haar onlangs afgestudeerde vriend Stan Jansen.