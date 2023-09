Jan Mulder ontroert met deelname Vlaamse Make up your mind: ‘Leve de dragqueens’

Mulder werd bekend in Nederland door zijn vaste plek aan tafel bij Barend & Van Dorp en als regelmatige bezoeker van De wereld draait door , waar hij een ergernissenrubriek had. De laatste jaren werkt hij voornamelijk in België als voetbalanalist, mede omdat hij bij de zuiderburen meer op zijn gemak is .

De Nederlander doet wel vaker wat voor VTM, maar toen hij de vraag kreeg om als dragqueen in een programma op te duiken bedankte hij. Toen hij het aanbod een tweede keer kreeg besloot Mulder toch mee te doen, en daar had hij een goede reden voor. ,,Ik wilde eerst niet meedoen, want dit is natuurlijk niks voor mij. Maar toen belden ze na drie weken terug en in die tijd had ik vreselijke artikelen gelezen over bespugen en beschimpen van de dragqueens in Nederland”, legt hij uit, verwijzend naar de mishandeling van de bekende dragqueen Envy Peru in juli. ,,Ik las die kranten en vond het zo erg, om nog maar te zwijgen van hoe die mensen behandeld worden in Amerika of Italië.’’