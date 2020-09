Jan Kooijman voor rechter wegens overlast, belaging en laster

Vlaamse Dancing with the Stars met Jan Kooijman onder vuur: kijkers boos over uitslag

15 oktober Er is online commotie ontstaan over de afgelopen uitzending van de Vlaamse variant op Dancing with the Stars. Via sociale media laten verschillende kijkers weten dat ze niet te spreken zijn over de uitslag van de wedstrijd en kwade opzet vermoeden. Zo moest Evy Gruyaert zondag de show verlaten, hoewel ze aardige punten kreeg van de jury. Via een lang bericht op Instagram reageert Jan Kooijman (38) nu op alle opschudding.