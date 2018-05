Jan Jaap van der Wal gaat in België satirische quiz presenteren

video Première in tachtig bioscopen voor 'engste horrorfilm van het jaar'

11:30 Hereditary, die door critici en fans 'de engste horrorfilm van het jaar' is gedoopt, krijgt in Nederland een bijzondere landelijke première. Voor het eerst in de geschiedenis beleeft een horrorfilm een grote landelijke lancering in ruim tachtig bioscopen, maakte distributeur Splendid Film bekend. Deze première vindt plaats op vrijdagavond 8 juni.