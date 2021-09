Jan Dulles treedt niet meer ongedwongen op na verlies dochtertje

In het muzikale RTL 4-programma Tour de Frans vertelt Dulles aan Frans Bauer over zijn werkende leven na de dood van baby Donna. ,,Optreden wordt heel anders. Ik realiseer me dat mensen anders naar mij kijken, ook op het podium. Het is niet meer ongedwongen. Niet meer van: we gaan met z’n allen een feestje geven en er is niks aan de hand. Want er is wél wat aan de hand. Dat zien mensen aan mij.” Ook spreekt hij de hoop uit dat de fans hem een beetje zullen troosten. ,,Dat heb ik ook nodig, zou ik zeggen.”



Jan Dulles en zijn vrouw Caroline verloren vorig jaar december geheel onverwachts hun pas drie maanden oude dochtertje Donna. Het meisje stierf aan een scheurtje in het middenrif. Eerder dit jaar maakte Dulles bekend dat hij en zijn vriendin opnieuw een baby verwachten. Het wordt een meisje en Caroline is in december uitgerekend.