Jan Dulles over verlies dochter Donna: ‘Er zit een grote bak verdriet’

,,Het is heel moeilijk om uit te leggen in een korte quote. Het is moeilijk. Het leven gaat gewoon verder en er zit een heel grote bak verdriet en die is de hele tijd heel dichtbij. Zo moet je het een beetje zien", zegt Dulles in gesprek met rapper Typhoon op de Instagram van De Tuin van 2021. ,,Tussen alle verdrietige momenten door probeer je de boel toch weer een beetje op te pakken. We zien wel veel vrienden en familie en dan hebben we toch wel weer leuke momenten. Maar wat er gebeurd is, gaan we nooit meer vergeten.”

Hij grijpt het interview aan om te vertellen hoe het gaat. ,,Ik heb nog niks op social media gezet, omdat ik niet weet waar ik moet beginnen. Een kort bericht is te kort en een lang bericht, daar heb ik geen fut voor. Maar ik heb wel het idee dat heel veel mensen zich afvragen: hoe zou het nou met hem gaan? Daarom dacht ik: we laten dit interview maar gewoon doorgaan en dan begin ik weer ergens mee.”

Hij bedankt vervolgens iedereen voor de steunbetuigingen. ,,Ik denk dat ik honderdduizenden berichten heb gekregen. Ieder berichtje, iedere virtuele knuffel zijn allemaal hele kleine stukjes steun.”

Hij is nu met zijn collega’s Jaap Kwakman en Robin Köller in de studio aan het werk. ,,Het maken van liedjes, het schrijven, dat is altijd wel iets waar ik de afgelopen jaren gelukkig van werd. Daar ben ik nu wel aan toe. Optreden zie ik nog niet zitten, de komende weken niet. Er staat een theatertour vanaf half februari en dat staat nog steeds. Het is nog onduidelijk (vanwege corona, red.) of dat door kan gaan. Ik hoop dat ik dan weer het podium op wil. Dan is het theater ook de uitgelezen plek, want daar is geen feestje. Dan kan ik ook op het podium wat vertellen over wat we hebben meegemaakt. Daar komen mensen die ons kennen, het is een fijne plek om weer te beginnen.”

Op 19 december liet Dulles op het social media-account van de 3JS weten dat zijn drie maanden oude dochter Donna was gestorven. ‘Vandaag is de ergste nachtmerrie uitgekomen die je je als ouder kunt voorstellen. Onze dochter Donna is plotseling overleden. We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig’, schreef hij. Een paar dagen later gaf hij een korte update. ‘Wat we die dag hebben meegemaakt is een traumatische ervaring waarvan we nog niet weten hoe we dat gaan verwerken. Ik ga het binnenkort maar eens allemaal opschrijven, misschien dat dat helpt.’

Donna was het tweede kindje van Jan en Caroline. Samen hebben ze nog zoontje James van 2 jaar oud.

