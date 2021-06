Jan Dulles en zijn vriendin verwachten opnieuw een meisje

Update Vriendin Jan Dulles over overlijden dochtertje: ‘Ik dacht: dat komt wel goed’

1 april 3JS-zanger Jan Dulles (46) durfde het zware nieuws dat hun dochtertje Donna het niet had gered, nauwelijks aan zijn vriendin Caroline te vertellen. Het stel was gisteravond voor het oog van 1.022.000 kijkers bijzonder openhartig tegen presentator Art Rooijakkers, die voor zijn programma Rooijakkers over de Vloer afreisde naar Volendam.