Jan Dulles bleef liegen over The Masked Singer: 'Maar ik werd keihard uitgelachen’

Allereerst: hoe voelt het om de winnaar te zijn?

,,Het voelt heel goed. The winner takes it all, heb ik een bandje ooit eens horen zingen. Ik heb de hele dag interviews en ben al sinds gisteravond alle reacties aan het lezen, het is genieten.”



Hoe heb je het avontuur ervaren?

,,Het was echt hartstikke leuk om te doen, zo apart en zelfs een beetje geheimzinnig. Ik moest bijvoorbeeld iedere keer naar een bepaald parkeerterrein ergens in Nederland, dan werd ik opgehaald en naar een studio gebracht. We kwamen backstage de studio binnen rijden, waar ik vervolgens in een ruimte kwam met alle andere kandidaten. Wij mochten trouwens wel met elkaar praten, dat was erg gezellig en ook fijn om met hen te kunnen sparren.”



Hoe was het om anoniem te zijn?

,,Dat vond ik het leukste van alles. Het was eigenlijk gewoon een voortdurende blind audition. Ik werd eindelijk een keer beoordeeld op mijn stem. En dus niet op mijn uiterlijk, leeftijd, afkomst of het feit dat ik uit Volendam kom.”



Durfde je daardoor ook een andere ik te laten zien?

,,Absoluut! Ik zong allemaal liedjes die ik zelf nooit had uitgekozen. Dat vond ik al heel bijzonder. De eerste aflevering was ik nog wel een beetje bang, ik dacht: als ik begin met zingen weten ze gelijk wie ik ben. Dat bleek niet zo te zijn en toen kwam ik pas echt los. Dat uitte zich bijvoorbeeld in gekke dansjes, grappen maken met Ruben Nicolai en dus het uitkiezen van andere nummers.”