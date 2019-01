Jan Boskamp onderwerp van discussie tussen Veronica Inside en Humberto Tan

Tan was gisteravond te gast bij Özcan Akyol in Onze Man in Deventer om onder meer te praten over zijn nieuwe voetbaltalkshow VTBL , die vanavond begint op RTL 7. Daarin gaf hij desgevraagd aan dat Jan Boskamp een van de gasten zou zijn.

Wilfred Genee verslikte zich vanochtend bijkans in zijn thee. ,,Dat hij de Europa League analyseert en wedstrijden doet bij Ziggo Sport vinden wij prima. Maar hiermee zitten we toch wel een beetje in hetzelfde vaarwater", laat hij aan deze site weten.



Hij nam contact op met Boskamp, aangaf van niets te weten. ,,Jan zegt het nog steeds heel erg naar zijn zin bij ons te hebben. Hij zegt wel gebeld te zijn, maar dat er nog geen afspraak is gemaakt. Ik ben verbaasd.”



Volgens Humberto Tan berust de ophef op een misverstand. Volgens hem is Boskamp slechts een van de gasten die VTBL graag zou willen. ,,Dat is iemand die al genoemd is, maar sowieso niet vast hè. We willen hem als gast hebben. We hebben niet alleen vaste tafelgasten, maar ook mensen die we uitnodigen. En daar is Jan er een van.”