Jan Boskamp: ‘Ik heb veel ruzietjes meegemaakt, maar dit is ongezien’

Dat zegt Boskamp tegen Het Laatste Nieuws. ,,Afgelopen maandag is het ontploft”, aldus Jan, verwijzend naar de speciale uitzending over racisme.



Daarin gingen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen in op de ophef die was ontstaan nadat Derksen rapper Akwasi in verband had gebracht met Zwarte Piet. Genee, die normaal graag controversiële uitspraken uitlokt, was maandag juist vrij hard tegen Derksen. Hij en Van der Gijp baalden daarvan en stelden niet meer met hem te willen werken.



,,Ik vrees dat het over is’’, reageert Boskamp. ,,Dit is niet gespeeld, hoor. Ik heb al veel ruzietjes meegemaakt, want meestal zit ik er middenin, maar dit is ongezien. Die drie zijn niet de beste vrienden, maar ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ik denk niet dat ze nog samen op vakantie zullen gaan.”