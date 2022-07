Natuurlijk is er ook de wekelijkse actualiteit. Zo debuteerde Renze Klamer als talkshowhost bij RTL en presenteerde rapper Snelle zijn allereerste TV programma bij SBS6 I Want Your Song. Voor allebei zijn er complimenten. Rob Kemps valt in als presentator bij Ik Hou Van Holland voor Linda de Mol en daar is Angela de Jong niet zo blij mee, maar vooral omdat ze hem meer gunt. ‘Jammer dat Rob Kemps weer zo’n schreeuwprogramma krijgt!’



Verder vertelt mediajournalist Mark den Blanken over zijn acteerdebuut in GTST, blijkt mediajournalist Dennis Jansen al een acteercarrière achter de rug te hebben en heeft presentator Manuel Venderbos een verbeterpuntje voor De Avondetappe van Dione de Graaff en Herman van der Zandt.