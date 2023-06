Jamie Trenité debuteert op SBS als presentator van wandelprogramma

Het duo dat in de finale-etappe als eerste over de finish loopt, neemt 50.000 euro mee naar huis. Onderweg moeten de teams zelf eten, drinken en overnachtingen regelen bij de mensen die ze tegenkomen. Waar in Nederland de etappes plaatsvinden, horen ze pas op de ochtend van vertrek.

Het programma wordt gepresenteerd door Jamie Trenité, de zoon van actrice Linda van Dyck. Sinds 2019 is hij regelmatig op televisie te zien, onder meer als deelnemer van Wie is de mol? en als reporter in RTL Boulevard. You never walk alone is zijn debuut bij SBS6.