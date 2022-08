Jamie Foxx 30 jaar acteur: van Ray Charles tot vampierjager

Allround

Wat lang niet iedereen weet: de in Texas als Eric Marlon Bishop Jr. geboren Foxx (een artiestennaam dus) begon zijn carrière als komiek. Niet alleen trad hij als jonge twintiger op in tal van comedyclubs, in 1991 verscheen hij voor het eerst op televisie in het sketchprogramma In Living Color naast onder andere Jim Carrey, waarna hij de hoofdrol speelde in zijn eigen The Jamie Foxx Show, waarvan honderd afleveringen verschenen. Op highschool dacht iedereen nog dat hij een beroemd American Football-speler zou worden óf muzikant (Foxx kroop al op zijn 3de achter de piano). In dat laatste werkveld werd en blijft hij wél actief. Niet alleen hoorden we hem in nummers van Kanye West als Gold Digger, zelf bracht hij reeds vier soloalbums uit. Om het allround-plaatje compleet te maken: in een kort groepsinterview geeft hij aan ooit damesschoenen te hebben verkocht op de markt. ,,Ik maakte er altijd een spelletje van de maat te raden. En eerlijk, ik was er best goed in!”