Jamie Dornan wil nooit meer in Fifty Shades-achtige film

,,De films zijn ontvangen zoals ze zijn ontvangen. De recensies waren soms kritisch, dat is niet erg gunstig", vertelt de 36-jarige acteur aan Vulture. ,,Maar ze hebben veel geld opgebracht en ze zijn vrij uniek. Om voor mezelf te spreken, en ik spreek ook voor Dakota Johnson, het is gewoon weer een volgende baan op een volgende set. Ik zal waarschijnlijk nooit meer een baan aannemen met zoveel publieke aandacht. En dat is prima!”



Jamie maakt al snel duidelijk dat hij niet op de Fifty Shades of Grey-trilogie neerkijkt, en voegt eraan toe: ,,Het heeft ons zo veel gegeven..... Het was een gek iets om betrokken bij te zijn. Het was zo groot in zijn omvang en de ontvangst, en het blijft geliefd bij veel mensen. Als levenservaring ben ik blij dat ik het heb meegemaakt. Hoewel het nu bijna voelt alsof het niet gebeurd is.”



Hij vervolgt: ,,Voor de fans is het allesomvattend, al die tijd in afwachting van het volgende boek of de volgende film. Dakota en ik hebben keihard gewerkt, om de film te promoten en onszelf in de hysterie te persen en onder te dompelen.”