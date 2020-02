James Corden bekent: Ik heb spijt dat ik meespeelde in Cats

Tijdens een spelletje Spill Your Guts Or Fill Your Guts, een vast onderdeel in zijn show, had hij de keuze: of hij beantwoordde een moeilijke vraag, of hij moest iets walgelijks eten. Justin Bieber, zijn tegenspeler, mocht de vraag stellen en kwam vilein uit de hoek: ,,Op een schaal van 1 tot 10: hoeveel spijt heb je van je rol in Cats?”



De musicalfilm had dé film van het jaar moeten worden, maar bleek zo slecht geanimeerd te zijn dat het op een fiasco uitdraaide. Geen succes in de box office, en ook helemaal geen prijzen. In tegendeel. Cats is topfavoriet voor de Razzies, de Oscars voor de sléchtste films van het jaar.