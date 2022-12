James Cameron: ‘Titanic was een ramp, met Avatar 2 wisten we veel beter wat we deden’

InterviewDe bioscopen verkeren in zwaar weer, weet ook Oscarwinnaar James Cameron die 13 jaar na het overdonderende succes van het origineel eindelijk zijn nieuwe Avatar lanceert. Maar of de peperdure blockbuster nog winst kan maken? ‘Ik denk wel eens dat mijn dagen als filmmaker voor het witte doek zijn geteld’, vertelt hij in een gesprek met deze krant.