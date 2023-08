James Blunt geeft in februari concert in Nederland

Het is voor het eerst sinds 2020 dat Blunt weer een optreden geeft in Nederland. De laatste keer stond hij ook in AFAS Live met zijn Once Upon A Mind Tour. Zijn nieuwe Europese tournee bestaat uit veertig shows en begint op 20 februari in Rennes in Frankrijk. Blunt, bekend van hits als You’re Beautiful en Stay The Night, besluit zijn tour op 14 april in het Britse Bournemouth.