Jamai maakt comeback met kerstshow: ‘Perfecte podium’

Dat doet Jamai onder anderen met Karin Bloemen, met wie hij het duet Christmas Without You zingt. Karin ontfermt zich wel over de zanger. ,,Een lekkere kerststol gooi ik erin bij Jamai, want die is veel te slank. Die moet een beetje aandikken", grapt ze over haar duetpartner, die veel gewicht verloor als gevolg van zijn ziekte. ,,Ik ben zo blij voor die jongen dat hij geholpen is en dat hij een nieuwe nier heeft", zegt Karin serieus. ,,Maar het nadeel is natuurlijk wel dat hij zo is afgevallen omdat hij ziek was, dus die moet wel een beetje aansterken."



Naast 'een beetje aansterken' heeft Jamai nog meer grote plannen voor het nieuwe jaar. ,,Ik heb net voor vier jaar getekend bij RTL, dus daar komen heel veel nieuwe, mooie programma's aan. En ik zal zeker weer de studio ingaan om muziek te maken." Die nieuwe nummers zullen ook over de heftige maanden gaan die achter de zanger liggen. ,,Je schrijft altijd over de dingen die je meemaakt. Ongetwijfeld zullen er songs gemaakt worden over de periode die ik heb meegemaakt, maar vooral over de kracht die ik heb gekregen. Dat je het leven altijd positief moet bekijken."



Ook voor de verdere toekomst heeft Jamai genoeg dromen. Zo heeft hij ‘absoluut’ de ambitie om een grote eigen show te geven. ,,Dat gaat ook echt wel gebeuren. Maar langzaam opbouwen."