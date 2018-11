Jamai Loman heeft met succes niertransplantatie ondergaan

Jamai was vanmiddag te horen in het programma van Ruud de Wild op NPO Radio 2. Daarin vertelde hij over zijn niertransplantatie en zijn toekomstplannen. ,,Voor mijn gevoel kan ik nu een marathon lopen, maar ik ben voorzichtig. Ik mag eigenlijk gewoon weer alles doen wat iedereen doet", zei hij. Ook pakt Jamai zijn werkzaamheden langzaam weer op. ,,Ik start met The Voice of Holland, daarna zullen er meer programma’s volgen.’’



De presentator vertelde ook dat de operatie dringend was. ,,Er was haast geboden. Ik moest uitgebreid getest worden of mijn lichaam een transplantatie aankan, dat gaat van vaat- tot botonderzoek, maar ook alle potentiële donors moesten onderzocht worden. Zowel lichamelijk als geestelijk. Uiteindelijk bleek er een match met mijn zwager en ging daarmee het licht op groen voor de transplantatie”



Ondanks de succesvolle transplantatie gaat Jamai wel meer opletten op zijn levensstijl. ,,Ik ga niet meer tot zes uur in de ochtend drinken. Naar het feestcafé van Lil Kleine gaan lijkt me dan ook geen goed idee", grapte hij.



De Wild bracht ook een gevoelig onderwerp ter sprake, namelijk de dood. Jamai: ,,Ik heb nooit gedacht dat ik doodging. De artsen zeiden: je nier is ziek, jij niet. En dat kunnen we oplossen door middel van een dialyse en een transplantatie.”