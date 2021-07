Jaïr kijkt ogen uit bij de rijksten ter aarde: ‘Een jacht van 275 miljoen, waar gaaaaat dit over?!’

Hof beveelt vervolging voor mishande­ling journalist Holtrop

28 juli Het gerechtshof in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie gelast over te gaan tot strafvervolging van twee mannen die journalist en YouTuber Jeroen Holtrop (30) in maart 2019 in het centrum van Delft zwaar zouden hebben mishandeld. Dat heeft Holtrops advocaat Sébas Diekstra vandaag gezegd.