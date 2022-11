Jaimie kiest luchtig topje ondanks de kou en stralende Leontine showt nieuwe look

BNNVara-collega's van Even tot hier sparen Matthijs van Nieuwkerk niet: ‘Een duivel en tiran’

Matthijs van Nieuwkerk is gisteren in zijn eigen clubhuis van BNNVara keihard op de hak genomen door zijn collega's van Even tot hier. Niels van der Laan en Jeroen Woe hadden amper een dag na het uitkomen van het onthullende Volkskrant-verhaal al het chanson La Bohème van Van Nieuwkerks favoriete zanger Charles Aznavour omgeturnd tot Achter de schermen. Daarin werd de in opspraak geraakte presentator keihard aangepakt: ,,Laat het een les zijn. Het is vanaf nu voorgoed voorbij.”

20 november