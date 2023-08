Jaimie gaat voor grijze coupe, Suzan en Freek zijn een ANWB-stelletje

Een huis vol-familie Blom deelt verdriet van overleden dochtertje Miriam (6): ‘Iedereen mag meekijken’

Gerdien en Maarten Blom en hun kinderen zijn de komende weken iedere werkdag te zien in het populaire tv-programma Een Huis Vol. Hoewel, vol… ,,Nee, ons huis is niet vol”, stellen de ouders uit Bodegraven, ,,maar energiek en druk is het wél.”