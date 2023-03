Jackass-ster Bam Margera opgepakt wegens huiselijk geweld

Het incident gebeurde donderdag in de vroege morgen. Margera, die al lange tijd kampt met verslavingen, zou toen zijn vriendin hebben geschopt. De gewaarschuwde politie nam hem mee naar het bureau, waarna hij een nacht in de cel moest blijven. Vrijdag kwam hij na het betalen van een borgtocht van 50.000 dollar vrij.

Margera kwam begin dit jaar ook al in het nieuws toen hij vertelde dat hij in december op het randje van de dood had gelegen. Hij had een gevaarlijke vorm van corona en lag dagenlang buiten bewustzijn in het ziekenhuis.